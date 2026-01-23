Eskişehir Valisi Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel'i kabul etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i kabul etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Rektör Adıgüzel, "çiçek yerine bağış" çağrısına karşılık olarak Anadolu Üniversitesi Eğitime Destek Vakfı aracılığıyla Vali Yılmaz adına öğrencilerin burs ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla bağışta bulundu.

Adıgüzel, ayrıca, "her öğrenci bir fidan" anlayışıyla hayata geçirilen Yunus Emre Ormanı Projesi kapsamında Vali Yılmaz adına dikilen fidana ait sertifikayı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Valisi Yılmaz, yapılan bağış ve gösterilen duyarlılık dolayısıyla Adıgüzel'e teşekkür etti.