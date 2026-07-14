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Eskişehir Valisi Yılmaz, yeni göreve başlayan Ömer Süt'ü kabul etti

Eskişehir Valisi Yılmaz, yeni göreve başlayan Ömer Süt'ü kabul etti
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü'ne atanan Ömer Süt'ü makamında kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi. Süt de kabulden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Süt'ü kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yılmaz, Süt'ü makamında ağırladı.

Vali Yılmaz, kabulünde Süt'e yeni görevinde başarılar diledi.

Süt de Yılmaz'ın kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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