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Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Günyüzü ilçesine ziyaret

Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Günyüzü ilçesine ziyaret
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Günyüzü ilçesinde kaymakamlık ziyareti yaparak ilçedeki kamu hizmetleri, yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Günyüzü ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilk olarak Günyüzü Kaymakamlığını ziyaret eden Yılmaz, Kaymakam Muhammed Raşit Kurt tarafından karşılandı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen görüşmede ilçenin genel durumu, yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi alan Yılmaz, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sunulmasının önemine dikkati çekti.

Vali Yılmaz'ın programına, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah da eşlik etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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