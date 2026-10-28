Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Valisi Yılmaz, gösteri uçuşu için kente gelen SOLOTÜRK ekibiyle görüştü.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valisi Yılmaz, gösteri uçuşu için kente gelen SOLOTÜRK ekibiyle görüştü.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, gösteri uçuşu kapsamında kente gelen SOLOTÜRK ekibini kabul etti. Yılmaz, SOLOTÜRK'ün Türk Hava Kuvvetlerinin gücünü ve pilotların yeteneklerini temsil ettiğini belirterek ekibe teşekkür etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, gösteri uçuşu kapsamında kente gelen Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ü kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, Hava Pilot Yarbay Erhan Aydemir, Hava Pilot Binbaşı Murat Çakmak, Hava Piyade Yüzbaşı Alper Şen ve Hava Harekat Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı kabulde yer aldı.

Açıklamada kabuldeki görüşlerine yer verilen Yılmaz, SOLOTÜRK'ün Türk Hava Kuvvetlerinin gücünü, Türk pilotlarının yeteneklerini ve havacılık alanındaki başarılarını gökyüzünde temsil ettiğini belirterek, ekibin gösterileriyle millete gurur yaşattığını ifade etti.

Yılmaz, ziyaretlerinden dolayı ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA
Almanya’da yayınlanan moda yarışmasında jüri üyesi sinirlenip fincanı yere fırlattı

Moda yarışmasında jüri üyesi çıldırdı: Masaya vurup, fincanı fırlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi

14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Televizyondaki görüntü olay oldu
ABD'nin İran'a yeni saldırı hazırlığı iddiası! WSJ: Ara seçimlerin ardından kısa ve yoğun bir harekat düzenleyebilir

Üslerden askerler tahliye ediliyor! ABD'nin İran planı sızdı
Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan ağı yöneten baron yakalandı
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

İlk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açtığı teknik direktör

İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım

İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan gündem yaratacak mesaj
Motosikletle düşüp boynu kırıldı, felç kaldı! Emirhan Beşer yaşadıklarını iki kitapta anlattı

Motosikletten düştü, boynu kırıldı! Sürücülere kan donduran uyarı
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı

Bir de öğretmen olacak! Yaptığı alçaklık yanına kar kalmadı