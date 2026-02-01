Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Berat Kandili mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazan ayının müjdecisi, kurtuluş ve arınma gecesi Berat Kandili'ne bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Beratın hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmayı, günahlardan arınmayı ve Allah'ın affına mazhar olmayı müjdelediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu müstesna gece, vicdan muhasebesi yaparak dargınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bırakıp gönül dünyamızı temizlemek, kardeşlik ve dayanışma bağlarımızı güçlendirmek için eşsiz bir fırsattır. Hoşgörünün ve sevginin şehri Eskişehir'de, bu gecenin manevi iklimini en güzel şekilde idrak ederken ellerimizi semaya, gönüllerimizi birbirimize açalım. Başta ülkemizin ve milletimizin birliği olmak üzere, tüm insanlığın barış ve huzuru için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Eskişehirlilerin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık, esenlik ve hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum."