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Eskişehir Valisi Yılmaz anaokulu öğrencilerinden iklim projelerini dinledi

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Eskişehir Valisi Yılmaz anaokulu öğrencilerinden iklim projelerini dinledi
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Eskişehir Valisi Yılmaz, İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında Cemal Ererdi Anaokulu öğrencilerini kabul etti. Öğrenciler topraksız tarım ve Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırladıkları ürünleri tanıttı; Yılmaz çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine değindi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, iklim değişikliği, doğanın korunması ve sürdürülebilir gelecek konularında çalışmalar yapan Cemal Ererdi Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz, Cemal Ererdi Anaokulu Müdürü Senem Tüfekçi, öğretmenleri ve öğrencileri makamında kabul etti.

İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında Yılmaz'a bilgi verdi.

Öğrenciler, topraksız tarım ve Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırladıkları ürünleri de tanıtarak projelerini anlattı.

Vali Yılmaz, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değinerek doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışma yapan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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