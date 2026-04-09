Eskişehir Valisi Yılmaz Alpu'da incelemelerde bulundu

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Alpu ilçesinde ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Vali Yılmaz, programı kapsamında ilk olarak Alpu Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçenin eğitim, sağlık, asayiş ve nüfus durumu hakkında Kaymakam İslam Timur'dan bilgi aldı.

Daha sonra yapımı devam eden yeni kaymakamlık binası inşaat alanında incelemelerde bulunan Yılmaz, hükümet konağının temelinin atıldığını ve inşaatın başladığını söyledi.

Yılmaz, binanın yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Tamamlandığında kaymakamlığımız ve bağlı birimler, daha modern ve daha elverişli bir ortamda hizmet verecek. Bu da hem hizmet kalitesini hem de verimliliği önemli ölçüde artıracak." ifadelerini kullandı.

Yeni kaymakamlık binasının 2 kat olarak inşa edildiğini ve yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını bildiren Yılmaz, "Binamız, kaymakamlık birimlerimizin büyük bir kısmını aynı çatı altında toplayacak. Böylece vatandaşlarımız işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek. Hem hizmetin kalitesi hem de sunum hızı artmış olacak." dedi.

Programı kapsamında Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller'i de ziyaret eden Yılmaz, belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, ilçe ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek iş yerlerini ziyaret etti, talep ve önerileri dinledi. Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yılmaz'a teşekkür etti.