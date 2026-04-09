Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz Alpu'da incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Alpu ilçesinde kaymakamlık binası inşaatı ve yerel yönetimlerin projeleri hakkında bilgi aldı. Yılmaz, yeni binanın hizmet kalitesini artıracağını vurguladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Alpu ilçesinde ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Vali Yılmaz, programı kapsamında ilk olarak Alpu Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçenin eğitim, sağlık, asayiş ve nüfus durumu hakkında Kaymakam İslam Timur'dan bilgi aldı.

Daha sonra yapımı devam eden yeni kaymakamlık binası inşaat alanında incelemelerde bulunan Yılmaz, hükümet konağının temelinin atıldığını ve inşaatın başladığını söyledi.

Yılmaz, binanın yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Tamamlandığında kaymakamlığımız ve bağlı birimler, daha modern ve daha elverişli bir ortamda hizmet verecek. Bu da hem hizmet kalitesini hem de verimliliği önemli ölçüde artıracak." ifadelerini kullandı.

Yeni kaymakamlık binasının 2 kat olarak inşa edildiğini ve yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını bildiren Yılmaz, "Binamız, kaymakamlık birimlerimizin büyük bir kısmını aynı çatı altında toplayacak. Böylece vatandaşlarımız işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek. Hem hizmetin kalitesi hem de sunum hızı artmış olacak." dedi.

Programı kapsamında Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller'i de ziyaret eden Yılmaz, belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, ilçe ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek iş yerlerini ziyaret etti, talep ve önerileri dinledi. Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

İran, barış masasında yer alacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti