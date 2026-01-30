Haberler

Vali Yılmaz: Eskişehir'e 24 Saat Hizmet

ESKİŞEHİR'de göreve başlayan Vali Erdinç Yılmaz, mesai saati gözetmeden çalışacağını ifade ederek, "Devletimizin sıcak yüzünü, ilgisini kıymetli hemşehrilerime en iyi şekilde sunma gayreti içinde olacağım" dedi.

Eskişehir'de göreve başlayan Vali Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eskişehir'de daha önce yıl Sivrihisar, 2 yılda Tepebaşı kaymakamlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Vali Yılmaz, Eskişehir'e vali olarak atanmasının büyük heyecanını yaşadığını söyledi. Mesai saati gözetmeden çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Vali Yılmaz, "Aslında sizlere çok yabancı değilim. O günlerden tanışıyoruz. Vali olarak da Türkiye'mizin, dünyanın en güzide şehirlerinden Eskişehir'imizde çalışmak benim için büyük bir heyecan, büyük bir onur. Eskişehir'imize ne katabilir ne değer kazandırabilir, güzelliklerine ne kadar katkı sağlayabiliriz, daha iyi olması yolunda nasıl bir etki yapabiliriz, hep bunun gayreti ve çalışma azmi içinde olacağım" dedi.

Çalışma hayatı boyunca zaman mefhumunu asla gözetmeden çalışmalar yaptığını anlatan Vali Yılmaz, "24 saat esasına göre çalışacağım. Çalışırken Eskişehir'imizin gelişmesine, kalkınmasına, her alanda bilimde, sanatta, kültürde, ekonomide gelişmesi için bütün gayret gösterirken her zaman kıymetli hemşehrilerimizin yanında olacağım, içinde olacağım, aralarında olacağım. Bize, devlete ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin evlerine gideceğim. Şehit yakınlarımızı, kahraman gazilerimizi hiç unutmayacağım. Başladığım gün söylediğim gibi kimsesizlerin kimsesi olmaya hep gayret göstereceğim. Devletimizin sıcak yüzünü, ilgisini kıymetli hemşehrilerime en iyi şekilde sunma gayreti içinde olacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
