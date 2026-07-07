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Eskişehir Valisi Yılmaz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz'i kabul etti

Eskişehir Valisi Yılmaz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz'i kabul etti
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, HSK kararnamesiyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ferhat Deniz'i makamında kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ferhat Deniz'i kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz HSK'nin 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ferhat Deniz'i makamında kabul etti.

Vali Yılmaz, kabulünde, Deniz'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Eskişehir'de yürütülen adli hizmetler ile kamu kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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