Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Yeşilay Haftası mesajı

Vali Erdinç Yılmaz, Yeşilay Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin önemine değinerek, 2026'nın 'Bağımsızlık Yılı' olacağını belirtti ve vatandaşları sağlıklı yaşam bilincine davet etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz, mesajında, 106 yıl önce temelleri atılan Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin, bugün ülkenin en köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak insan onurunu ve sağlığını koruma görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Bağımlılık zincirlerinin kırıldığı ve her vatandaşın sağlıklı yaşam bilinci kazandığı 2026 yılının, "Bağımsızlık Yılı" olacağını kaydeden Yılmaz, Valilik olarak eğitimden spora, sanattan teknolojiye kadar her alanda gençlere sağlıklı alternatifler sunduklarını kaydetti.

"Bağımsız nesil, güçlü gelecek" şiarıyla hareket ettiklerini bildiren Yılmaz, "Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızı Yeşilayın gönüllü birer elçisi olmaya davet ediyor, Yeşilay Haftası'nı kutluyor ve sağlıklı bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı."

Kaynak: AA / Zehra Ongan
