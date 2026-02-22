Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz, Amigo Orhan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un 'Amigo Orhan' lakaplı eski amigosu Orhan Erpek'in vefatının 1. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, Orhan'ın tribün kültürüne katkılarını vurguladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla bilinen eski amigosu Orhan Erpek'in vefatının 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Türkiye'nin ilk tribun grubu olan Amigolar grubunun kurcusu, Türkiye'nin ilk tribün lideri ve ülkede yapılan ilk toplu tezahüratın öncüsü olan Amigo Orhan'ı rahmetle andığını belirtti.

Amigo Orhan'ın tribün kültürünün oluşmasına öncülük ettiğini kaydeden Yılmaz, "Amigo Orhan'ı vefatının 1. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Randevu bulamayınca doktora taşlama şiir yazdı

İstediği olmayınca doktora taşlama şiir yazdı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı

Edirne'de nehirler yüzlerce dönüm tarım arazisini yuttu