Eskişehir Valisi Yılmaz'dan "Çiçek ve hediye yerine ihtiyaç sahiplerine bağış yapın" çağrısı Açıklaması

Eskişehir Valiliği görevine başlayan Erdinç Yılmaz, "hayırlı olsun" ziyaretine geleceklerin çiçek ve benzeri hediyeler almak yerine ihtiyaç sahiplerine bağış yapmasını istedi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda görüşlerine yer verilen Yılmaz, Eskişehir Valiliği görevine atanması dolayısıyla gösterilen ilgi, samimiyet ve güzel dilekler için herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti.

Vali Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı hesabına bağışlayabilirsiniz. İhtiyaç sahibi bir hemşehrimizin yüzündeki tebessüm bizim için alınabilecek en güzel hediyedir. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyor, hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum."