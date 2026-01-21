Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz'dan "Çiçek ve hediye yerine ihtiyaç sahiplerine bağış yapın" çağrısı Açıklaması

Eskişehir Valiliği görevine başlayan Erdinç Yılmaz, kendisine yapılan 'hayırlı olsun' ziyaretlerinde çiçek ve hediyeler yerine ihtiyaç sahiplerine bağış yapılmasını istedi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda görüşlerine yer verilen Yılmaz, Eskişehir Valiliği görevine atanması dolayısıyla gösterilen ilgi, samimiyet ve güzel dilekler için herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti.

Vali Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı hesabına bağışlayabilirsiniz. İhtiyaç sahibi bir hemşehrimizin yüzündeki tebessüm bizim için alınabilecek en güzel hediyedir. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyor, hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
