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Eskişehir Valisi Aksoy, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu

Eskişehir Valisi Aksoy, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek, basının şehrin gelişmesindeki önemini vurguladı ve gazetecilere sağlık ve huzur dileklerini iletti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programda Aksoy, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Vali Aksoy, Eskişehir'in Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Şehrin gelişmesinde basın çalışanlarının önemli katkıları bulunduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Bir olay olduğunda, bir konu gündeme geldiğinde basın çalışanlarımız, bazen bizden önce o noktaya ulaşabiliyor. 'Kar kış', 'gece gündüz' demeden yoğun gayret içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda yürüttüğünüz çalışmalara çok teşekkür ediyorum. Ben, yönetici olarak kamu çalışanlarımızla basın mensuplarımızı aynı noktada görüyorum ve mesai arkadaşı anlayışı içinde sizlerle birlikte yol almaya devam ediyoruz."

Aksoy, organizasyon vesilesiyle şehirdeki her yaştan gazeteciyle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kentteki en yaşlı gazetecinin 91, en gencinin ise 20 yaşında olduğunu belirten Aksoy, "Böyle bir anlayış içinde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Ben, her birinize sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Çalışmalarınızda karşılaşabileceğiniz sorunları bizlere aktardığınızda aşmak için her türlü gayreti göstereceğiz. Hepimizin amacı aynı, şehrimizin ve ülkemizin daha iyi bir noktaya gelmesi. Sizlerin bize aktardığı ve haberleştirdiği konuları biz de ciddiyetle önümüze alıyoruz ve değerlendiriyoruz. İlgili kurumlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel
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