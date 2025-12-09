Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan haklarının herkes için eşit ve onurlu yaşam hakkını garanti ettiğini vurguladı. Türkiye'nin adalet ve hoşgörü temelleri üzerine kurulu olduğunu belirten Aksoy, insan haklarının korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, 10 Aralık'ın, 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve her bireyin doğuştan sahip olduğu temel hakları güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul yıl dönümü olduğunu belirtti.

İnsan haklarının dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti veya siyasi görüşü ne olursa olsun, herkesin eşit ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunun en güçlü ilanı olduğunu kaydeden Aksoy, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler, asırlık medeniyetimizden miras kalan adalet, hoşgörü ve insanı merkeze alan yönetim anlayışını, anayasamız ve yasalarımız aracılığıyla en üst düzeyde korumaktayız." ifadelerini kullandı.

Devlet olarak tüm çalışmaların temelinde, bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukukun üstünlüğü ilkesi yattığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"İlimizde yaşayan her vatandaşımızın eşit hizmet alması, kendini güvende hissetmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışmak öncelikli görevimizdir. Unutmamalıyız ki insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, sadece devletin değil aynı zamanda toplumun her ferdinin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı günde ilimizin huzuru, vatandaşlarımızın refahı ve haklarının tam olarak korunması için gösterdiğimiz kararlılığı bir kez daha teyit ediyorum. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün ülkemizden başlayarak tüm dünyada adalet, barış ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ediyor, Eskişehirlilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

