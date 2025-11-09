Eskişehir Valisi Aksoy'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, cumhuriyetin banisi, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün milletine adadığı bir ömürle, askeri dehası ve sarsılmaz vizyonuyla, sadece vatanının bağımsızlığını değil aynı zamanda milletin makus talihini de değiştirdiğini belirten Aksoy, "Başarılarıyla tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olmuş eşsiz bir liderdir. 10 Kasım, bir matem günü olmaktan ziyade, onun 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bizlere miras bıraktığı yüksek ideallere sahip çıkma kararlılığımızı tazelediğimiz bir gündür." ifadelerini kullandı.

Aksoy, kendilerine düşen en asli görevin, onun gösterdiği "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefine sarsılmaz bir iradeyle yürümek, birlik ve beraberlik içinde çalışarak ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımak olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün fikirleri ve ilkelerinin yollarını aydınlatan bir meşale olmaya daima devam edeceğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum."