Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, cumhuriyetin banisi, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün milletine adadığı bir ömürle, askeri dehası ve sarsılmaz vizyonuyla, sadece vatanının bağımsızlığını değil aynı zamanda milletin makus talihini de değiştirdiğini belirten Aksoy, "Başarılarıyla tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olmuş eşsiz bir liderdir. 10 Kasım, bir matem günü olmaktan ziyade, onun 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bizlere miras bıraktığı yüksek ideallere sahip çıkma kararlılığımızı tazelediğimiz bir gündür." ifadelerini kullandı.

Aksoy, kendilerine düşen en asli görevin, onun gösterdiği "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefine sarsılmaz bir iradeyle yürümek, birlik ve beraberlik içinde çalışarak ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımak olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün fikirleri ve ilkelerinin yollarını aydınlatan bir meşale olmaya daima devam edeceğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.