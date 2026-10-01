Eskişehir Tepebaşı'nda silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 1 zanlı tutuklandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'taki evine girmek üzere olan S.E.'ye (44), alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen K.Ö. (25) tarafından tabancayla ateş edildi.

Bacağına kurşun isabet eden S.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

S.E., ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olaya ilişkin K.Ö. ve E.Ü. (27) Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan K.Ö. tutuklandı, E.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA