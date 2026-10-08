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Eskişehir Tepebaşı'nda Serdar Saygın'ı bıçaklayıp öldüren Mert Demir tutuklandı

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Eskişehir Tepebaşı'nda Serdar Saygın'ı bıçaklayıp öldüren Mert Demir tutuklandı
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Eskişehir Tepebaşı'nda birlikte içki içtiği arkadaşı Serdar Saygın'ı bıçaklayıp kaçan Mert Demir, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Ağır yaralanan ve kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırılan Saygın, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

ESKİŞEHİR'de birlikte içki içtiği arkadaşı Serdar Saygın'ı (46) bıçaklayıp öldüren Mert Demir (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda önceki gece içki içen Serdar Saygın ve arkadaşı Mert Demir arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Demir, Saygın'ı bıçaklayıp kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saygın'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla kalbi yeniden çalıştırılan Serdar Saygın, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tüm çabaya rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalanan Mert Demir, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlik, Demir'in 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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