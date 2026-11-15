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Eskişehir Sivrihisar'da kaçak kazı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir Sivrihisar'da kaçak kazı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivrihisar'da izinsiz kazıya düzenlenen jandarma operasyonunda 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Suçüstü yakalanan şüphelilerin işlemleri sürerken 3 kürek ve 3 kazmaya el konuldu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 7 şüpheli, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan 3 kürek, 3 kazma, 10 litrelik 2 mazot bidonu, yer altı görüntüleme cihazı, karot makinesi ve kesere el konuldu.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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