Eskişehir Sivrihisar'da kaçak kazı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 7 şüpheli, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan 3 kürek, 3 kazma, 10 litrelik 2 mazot bidonu, yer altı görüntüleme cihazı, karot makinesi ve kesere el konuldu.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA