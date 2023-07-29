Eskişehir Seyitgazi'de Yangın: 60 Dönüm Hububat Alanı Zarar Gördü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangın sonucunda, Cevizli Mahallesi'ndeki 60 dönüm hububat ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 60 dönüm hububat ekili alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Cevizli Mahallesi'ndeki ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri traktör ve pulluklarıyla destek verdi.

Alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangının 60 dönüm alanda hasara yol açtığı öğrenildi.