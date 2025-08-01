Eskişehir Sempozyumu Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir'in kültürel, tarihi ve sosyal yapısını bilimsel zeminde ele almak amacıyla 14 Mayıs 2026'da düzenlenmesi planlanan "Eskişehir Sempozyumu"nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Senato Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sempozyumun, Eskişehir Valiliği himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ve organize sanayi bölgesinin katkılarıyla düzenleneceğini söyledi.

Sempozyum için birkaç aydır hazırlık yürütüldüğünü belirten Aksoy, "Yürütme kurulu oluşturularak teknik düzeyde çalışmalar gerçekleştirildi. Buradaki temel amacımız, Eskişehir'i tüm yönleriyle konuşmak, tartışmak ve geleceğe hazırlayabilmek." dedi.

Toplam 42 başlıkta eğitimden sağlığa, kültürden turizme, sanayiden başka alanlara kadar her konuda bildirinin sunulacağını kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Burada sunum yapacak olan değerli bildiri sahipleri sadece akademisyen kimliğine haiz olması şart değil, Eskişehir için benim de söyleyecek sözüm var diyenler için bu bildiri kriterlerine uygun sunumları varsa onları da bu sempozyumda görmekten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyacağız. Eskişehir'i tartışmak, sorunlarını ortaya koymak ve bunlara karşı neler yapılabilir önerilerini de kapsayacak geniş katılımlı şehrin bütün bölgelerini kapsayacak şekilde bu sempozyumu 14 Mayıs 2026 tarihinde 3 gün sürecek şekilde planlamasını yaptık. Yürütme kurulumuzun başkanlığını Anadolu Üniversitesİ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel üstlendi."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise yürütme kurulu tarafından 5 toplantı yapıldığını ifade ederek, "Sempozyumu çok heyecan verici buluyorum. Eskişehir'in sorunları daha önce bu kadar paydaşın bir arada olduğu ortamda tartışılmamıştı. Özellikle döneminin 2026'ya gelmesi de çok anlamlı. Çünkü 26 sayısı Eskişehir için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Ünlüce, sempozyumda, Eskişehir'in bugüne kadar yaşadığı sorunların, olumlu yanlarının ve değerlerinin tartışılabileceğini dile getirdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de Eskişehir'de bulunan üç devlet üniversitesinin, Türkiye'ye ve dünyaya sadece akademik anlamda değil sosyal sorumluluk çalışmaları olarak da katkı sunduğunu ifade etti.

Toplantının sadece sempozyumun duyurulması için yapılmadığının altını çizen Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Akademik çalışma yapmak isteyen kişilere yeterli bir sürenin tanınması için de 10 ay önceden bu toplantının yapılıyor olması anlamlıdır. Yaptığımız çalışma sadece akademik yönü olan bir çalışma değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden olan bu şehrin, tarihsel derinliğini, sosyal yapısın, kültürel mirasını, kentsel gelişimini, tartışacağımız çok geniş kapsamlı bir sempozyumu organize etmek için yola çıktık."

Adıgüzel, disiplinlerarası çalışmaları bir araya getiren büyük bir organizasyon yapılacağına değindi.

Sempozyumda düzenleme kurulunun 42 başlık belirlediğini anlatan Adıgüzel, "Ancak bu sempozyumda konuşulacak ve tartışılacak konular 42 başlıkla da sınırlı değil. Eskişehir'i tüm boyutlarıyla ele almak istiyoruz ve bu başlıklara yarar sağlayacak, akademik katkı sunabilecek ya da Eskişehir'e dair söyleyecek sözü olacak bilim insanları ve akademisyenleri de bu sempozyumda konuk etmek istiyoruz." dedi.