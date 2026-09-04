Eskişehir Şehir Hastanesi'ne Altın Kategoride Akreditasyon Belgesi

Eskişehir Şehir Hastanesi, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını başarıyla karşılayarak Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından verilen "Altın Kategoride Akreditasyon Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, belge takdimi için düzenlenen törende hastanenin akreditasyon süreci ve bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de törende yaptıkları konuşmalarda sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyonun önemine dikkati çekerek, Eskişehir Şehir Hastanesinin elde ettiği başarının önemini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Bildirici, hastanenin zorlu denetim süreçlerini başarıyla tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eskişehir Şehir Hastanemiz, üst üste pek çok zorlu denetim sürecini başarıyla tamamlamıştır. Amacımız, tüm alanlarda hastanemizin gözde bir merkez olmasıdır. Bu konuda da önemli başarılara imza atacağınıza eminim. Tüm çalışanları ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Eskişehir Şehir Hastanesine verilen "Altın Kategoride Akreditasyon Belgesi", Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir tarafından İl Sağlık Müdürü Bildirici ile Başhekim Ayyıldız'a takdim edildi.

Kaynak: AA