Haberler

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne Altın Kategoride Akreditasyon Belgesi

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne Altın Kategoride Akreditasyon Belgesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Şehir Hastanesi, TÜSKA tarafından verilen 'Altın Kategoride Akreditasyon Belgesi'ni almaya hak kazandı. Düzenlenen törende hastanenin başarısı vurgulanırken, İl Sağlık Müdürü Bildirici ve Başhekim Ayyıldız belgeyi Vali Yardımcısı Şenlik, TÜSEB Başkanı Kervan ve TÜSKA Başkanı Demir'in elinden aldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını başarıyla karşılayarak Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından verilen "Altın Kategoride Akreditasyon Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, belge takdimi için düzenlenen törende hastanenin akreditasyon süreci ve bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de törende yaptıkları konuşmalarda sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyonun önemine dikkati çekerek, Eskişehir Şehir Hastanesinin elde ettiği başarının önemini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Bildirici, hastanenin zorlu denetim süreçlerini başarıyla tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eskişehir Şehir Hastanemiz, üst üste pek çok zorlu denetim sürecini başarıyla tamamlamıştır. Amacımız, tüm alanlarda hastanemizin gözde bir merkez olmasıdır. Bu konuda da önemli başarılara imza atacağınıza eminim. Tüm çalışanları ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Eskişehir Şehir Hastanesine verilen "Altın Kategoride Akreditasyon Belgesi", Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir tarafından İl Sağlık Müdürü Bildirici ile Başhekim Ayyıldız'a takdim edildi.

Kaynak: AA
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
Cemil Tugay, kendisine 'Hımbıl' diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi

Kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor Richarlison'un başını yaktı

Richarlison'un başını Trabzonspor yaktı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Taçtan ofsayt verildi

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Driftli eğlence pahalıya patladı! Yarım milyondan fazla para cezası ve ehliyete 5 yıl el koyma

Bu cezayla bırakın trafiğe çıkmayı, direksiyon başına otramayacak
Filipinler'de Başkan Yardımcısı Duterte'ye tutuklama emri

2028'in güçlü adayına tutuklama emri! Suçlama çok ağır
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısına bak sen! Skandal görüntüler ortaya çıktı
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza

İhmal pahalıya patladı! Ünlü döner zincirine ceza