Haberler

Eskişehir Odunpazarı'nda operasyonda 51 sentetik ecza bulundu, şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda operasyonda 51 sentetik ecza bulundu, şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
+51 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Odunpazarı'nda uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Gökmeydan Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramada 51 sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Gökmeydan Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen B.Ç'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 51 sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim

Yeni Parti'ye mi katılacak? Mansur Yavaş kararını duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATM'lerde bir devir kapanıyor!

ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Filistinli hakim ve savcılar Türkiye'de! Siber suçlarla mücadele eğitimi alacaklar

Filistinli hakim ve savcılar Türkiye'de
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak

Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım bombaları patlatacak
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

Muhasebeci olarak girdiği sanayide 23 yılda mekanik ustası oldu! Fatma Kuşçu kendi dükkanını açtı

Muhasebeci girdi, usta çıktı! "Yüzümdeki yağ benim makyajım"
Aydın Didim'de dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

Didim'de kıyıda dalgıç kıyafetiyle ölü bulunmuştu! Kimliği belirlendi
Hopa'da boğazına lokma kaçan çocuğu oto yıkamacı kurtardı! Heimlich manevrası saniye saniye kamerada

Çocuğun yüzü morardı! İzleyerek öğrendiği manevra hayat kurtardı