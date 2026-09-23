Eskişehir Odunpazarı'nda operasyonda 51 sentetik ecza bulundu, şüpheli tutuklandı

Eskişehir Odunpazarı'nda operasyonda 51 sentetik ecza bulundu, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Gökmeydan Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramada 51 sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Gökmeydan Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen B.Ç'nin ikametinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 51 sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.