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Eskişehir Odunpazarı'nda el frenini çekmeyen sürücü kamyonetin altında kalarak öldü

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Eskişehir Odunpazarı'nda park ettiği kamyonetin el freni çekilmediği için hareket etmesi sonucu sürücü aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park sırasında el freni çekilmediği için hareket eden kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Gülpınar Mahallesi Arabacılar Caddesi'nde H.İ.Y, kullandığı kamyoneti bir işletmenin önüne park etti.

Daha sonra araçtan inen sürücü, el freni çekilmediği için hareket eden kamyonetin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede H.İ.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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