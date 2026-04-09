Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Eskişehir, Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa'da belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 4'ünün başka dosya kapsamında cezaevinde tutuklu bulundukları belirlendi.

6 ilde Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, 11'i Eskişehir'de olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda kokain, 239 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, sentetik ecza hap, 6 hassas terazi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
