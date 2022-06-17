Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Hakan Türktan - Güncel
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ESKİŞEHİR merkezli 2 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR merkezli 2 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonu düzenledi. 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlamasıyla H.K., Ş.G., Y.F., Y.G., K.A., F.K. ile E.T. gözaltına alındı. Eskişehir'de ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Güncel