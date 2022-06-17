Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı - Haberler

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Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Hakan Türktan - Güncel
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Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 2 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR merkezli 2 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonu düzenledi. 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlamasıyla H.K., Ş.G., Y.F., Y.G., K.A., F.K. ile E.T. gözaltına alındı. Eskişehir'de ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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