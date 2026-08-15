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Eskişehir'de 19 ilde operasyon: 801 kişiyi 116 milyon TL dolandıran 90 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 19 ilde operasyon: 801 kişiyi 116 milyon TL dolandıran 90 şüpheli yakalandı
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ESKİŞEHİR merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp, altyapı değişikliği bahanesiyle modem satışı yaparak 801 kişiyi 116 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 90 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp, altyapı değişikliği bahanesiyle modem satışı yaparak 801 kişiyi 116 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 90 kişi yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp, altyapı değişikliği bahanesiyle modem satışı yaparak, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıttıkları, mevcut internet altyapılarının Türkiye genelinde değiştiği, eski modemlerin kullanım dışı kalacağı, internet hizmetlerinin kısa süre içerisinde kesileceği, zorunlu altyapı geçişi yapılacağı ve mevcut tarifelerde indirim uygulanacağı yönünde gerçeğe aykırı beyanlarda bulundukları öğrenildi.

Şüphelilerin ayrıca modem değişikliği yapılmaması durumunda faturaların artacağını söyledikleri, bu yöntemle mağdurlar üzerinde teknik zorunluluk ve resmi işlem algısı oluşturdukları, mağdurların serbest iradelerini baskı altına aldıkları, bu suretle modem satın alma ve kapıda ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerini sağladıkları belirlendi. Mağdurlara gönderilen modemlerin büyük çoğunluğunun mevcut internet altyapıları ile uyumsuz olduğu, modemlerin piyasa değerinin oldukça altında olduğu, vaat edilen internet fatura indiriminin uygulanmadığı, internet hizmetlerinin kesilmediği ve mağdurların satın aldıkları modemleri aktif şekilde kullanamadıkları tespit edildi. Dosya kapsamında Türkiye genelinde 801 mağdurun bulunduğu, şüpheli hesaplarda mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon TL para girişi olduğu tespit edildi.

19 İLDE OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün Eskişehir merkezli 19 ilde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat) düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği şirket yöneticilerinin de dahil olduğu toplam 90 şüpheli yakalandı. Çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin tüm banka ve kripto varlık hesaplarına ve dolandırıcılıktan elde edilen paralarla alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya da el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam tahmini değerinin 43 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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