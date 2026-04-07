Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt trafik kazasında yaralandı

Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt trafik kazasında yaralandı
Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Kazada M.A.T adlı sürücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, trafik kazasında yaralandı.

Günyüzü-Sivrihisar karayolunda M.K idaresindeki 26 AA 112 plakalı makam aracı, Hamamkarahisar Mahallesi yakınlarında M.A.T idaresindeki 26 HE 018 plakalı otomobille çapıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Kaymakam Kurt ve M.K, Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

''Keşke onlara gitseydim, en azından vefasızlık görmezdim!''
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş