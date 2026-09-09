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Eskişehir İtfaiyesi temmuz ve ağustosta 1079 yangına müdahale etti

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, temmuz ve ağustos aylarında 1079 yangın olayına müdahale etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, temmuz ve ağustos aylarında 1079 yangın olayına müdahale etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, temmuz ve ağustos ayları istatistiklerine göre, ekipler söz konusu dönemde 345 kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Kentte 17 itfaiye istasyonu ile hizmet veren ekipler, aynı dönemde 109 eğitim faaliyeti düzenledi.

Bu eğitimlere 115 kadın ve 202 erkek olmak üzere toplam 317 kişi katıldı.

İtfaiye ekiplerince ayrıca 90 denetim yapıldı, 35 iş yerine uygunluk raporu verildi.

İstatistiklerde, ekiplerin 111 asılsız ihbarla da karşılaştığı belirtildi.

Kaynak: AA
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