Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Çankaya, Ihlamurkent ve Vadişehir mahallelerinde araçları ve bitkileri karla örtüldü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düştü, sürücülere tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Çankaya, Ihlamurkent ve Vadişehir mahallelerinde bulunan araçlar ile ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.
Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Karayolları ekipleri de yollarda buzlanmaya karşı çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel