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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde sis etkili oldu

19 Aralık 2023 09:36 Güncelleme: 09:38 Abone Ol

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. İlçenin simgesi Bozaniç Kayası ve tarihi Mihal Gazi Merkez Camisi sisle kaplandı. Bazı vatandaşlar, sisler arasındaki ilçenin simge yerlerini cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.