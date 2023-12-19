Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde sis etkili oldu
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. İlçenin simgesi Bozaniç Kayası ve tarihi Mihal Gazi Merkez Camisi sisle kaplandı. Bazı vatandaşlar, sisler arasındaki ilçenin simge yerlerini cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde sis etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
İlçenin simgesi Bozaniç Kayası ve tarihi Mihal Gazi Merkez Camisi sisle kaplandı.
Bazı vatandaşlar, sisler arasındaki ilçenin simge yerlerini cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.