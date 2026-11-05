Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü hukuki süreçler ve birim çalışmaları için toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü hukuki süreçler ve birim çalışmaları için toplandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde Hukuk ve Muhakemat Birimi Değerlendirme Toplantısı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığındaki toplantıda dava dosyaları, mevzuat konuları ve birimler arası koordinasyon ele alındı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde, devam eden hukuki süreçler ve birimlerin çalışmaları değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında düzenlenen Hukuk ve Muhakemat Birimi Değerlendirme Toplantısı'na başkanlar, başkan yardımcıları ve ilgili personel katıldı.

Toplantıda, devam eden dava dosyalarının durumu, mevzuata ilişkin konular ve birimler arasındaki koordinasyon ele alındı.

Görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, hukuki süreçlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu

Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!
Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var

Yunanistan'da kazandığı gecenin ardından ağzında Türk taraftarlar var
Portakal üreticisine kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü

Üreticiye kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yediler, sonrası bomba
Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz