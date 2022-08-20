Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haber: Eskişehir'de merada kaybolan gence ulaşıldı

Eskişehir haber: Eskişehir'de merada kaybolan gence ulaşıldı

Güncel Haberler

Eskişehir yerel gündem haberine göre Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde merada kaybolan gence ulaşıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde merada kaybolan gence ulaşıldı.

Ekipler, 18 Ağustos akşamı Obruk Mahallesi'ndeki çalıştığı iş yerine ait besi hayvanlarını karşılamak için mera alanına gitmesinin ardından haber alınamayan Ali Akkanat (25) için bu sabah yeniden arama çalışması başlattı.

Jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, İZDER ile İHH Arama ve Kurtarma ekipleri bölgede tarama yaptı.

Akkanat'ın kendi imkanları ile Obruk Mahallesi'ne döndüğü bilgisine ulaşan ekipler, aramayı sonlandırdı.

Bitkin halde bulunan genç, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Ali Akkanat Mihalıççık Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title