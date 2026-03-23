Adalet Bakanı Gürlek'ten Eskişehir'deki zincirleme trafik kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazası üzerine adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan, kazada etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de bu gece meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Kazadan etkilenen önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazadan etkilenen tüm yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
