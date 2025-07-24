Eskişehir'deki Orman Yangını Afyonkarahisar'a Sıçradı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan orman yangını, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel