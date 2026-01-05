Eskişehir'deki kazada ölen üç kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi.
M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobilin 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptığı kazada ölenlerden Ayşegül Seliti'nin (14) cenazesi, hastane morgundan alınarak Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta bulunan 100. Yıl Cami'sine getirildi.
Cenaze töreni öncesi Ayşegül Seliti'nin babası Bülent Seliti, taziyeleri kabul etti. Kızının tabutunun başında gözyaşı döken anne Nurten Seliti ise güçlükle ayakta durabildi.
Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Seliti için helallik alınmasının ardından ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Seliti'nin cenazesi namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Ayşegül Seliti'nin geçen yıl ekim ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi'nde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı trafik kazasında, yaralı kurtulduğu öğrenildi.
Aynı kazada ölen Samiye Saygı (21) için de Seyitgazi ilçesinde cenaze töreni gerçekleştirildi.
Eskişehir Şehir Hastanesi Sterilizasyon Bölümü çalışanı olan Saygı, Cevizli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cevizli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Kazada ölenlerden Eray Akyol'un (21) cenazesinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.
M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol, Ayşegül Seliti ve Samiye Saygı'ya çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.