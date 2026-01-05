Haberler

Eskişehir'deki kazada ölen üç kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi

Eskişehir'deki kazada ölen üç kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi.

M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobilin 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptığı kazada ölenlerden Ayşegül Seliti'nin (14) cenazesi, hastane morgundan alınarak Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta bulunan 100. Yıl Cami'sine getirildi.

Cenaze töreni öncesi Ayşegül Seliti'nin babası Bülent Seliti, taziyeleri kabul etti. Kızının tabutunun başında gözyaşı döken anne Nurten Seliti ise güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Seliti için helallik alınmasının ardından ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Seliti'nin cenazesi namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ayşegül Seliti'nin geçen yıl ekim ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi'nde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı trafik kazasında, yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Aynı kazada ölen Samiye Saygı (21) için de Seyitgazi ilçesinde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Sterilizasyon Bölümü çalışanı olan Saygı, Cevizli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cevizli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada ölenlerden Eray Akyol'un (21) cenazesinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol, Ayşegül Seliti ve Samiye Saygı'ya çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu