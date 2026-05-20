Eskişehir'de 11 ayda 3 bin 100 sahipsiz köpek koruma altına alındı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince 11 ay önce hizmete açılan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda 3 bin 100 sahipsiz köpek koruma altına alındı.

Sarısungur Mahallesi'nde Haziran 2025'te hizmete açılan yaklaşık 41 dönümlük merkez, sahipsiz köpeklere yuva oldu.

Yaklaşık 2 ay önce bakımevinin eklendiği ve mama üretiminin de yapıldığı tesiste köpek sahiplendirme, ameliyat, kısırlaştırma, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyon, karantina süreçleri yürütülüyor.

Merkezdeki çalışmalar, Eskişehir Barosu, kent konseyleri ve hayvansever grupların yer aldığı komisyon işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından da kısırlaştırma konusunda destek sağlanıyor.

Ayrıca doğal yaşam alanına ek olarak Odunpazarı ilçesi Kıravdan Mahallesi'nde yeni bir alanın daha oluşturulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce, AA muhabirine, yeni düzenlemeyle sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp alındıkları ortama bırakılmasının artık mümkün olmadığını anlattı.

Ünlüce, toplanan hayvanların kısırlaştırma, rehabilitasyon ve tedavi süreçleri bittikten sonra sahiplenilinceye kadar doğal yaşam alanlarında barındırılmasının zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda mama üretim tesisi de kurduklarını belirten Ünlüce, "Mama tesisimizi de bu alanın içine kurduk. Şu anda burada bulunan sokak hayvanı popülasyonunun yaklaşık 3'te 1'inin ihtiyacını karşılayacak kadar mama üretiyoruz ancak yine de tüm hayvansever dostlarımızdan mama konusunda destek ve bağış bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ünlüce, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerince rehabilitasyon süreçleri tamamlanan sahipsiz hayvanların da burada misafir edildiğini söyledi.

"750 kısırlaştırma yaptık ve 110 hayvanın sahiplendirilmesi sağladık"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce, 11 ay önce açılan doğal yaşam alanın 3 bin 100 sahipsiz köpeğe yuva olduğunu anlatarak, "Geçtiğimiz 26 Mart'ta doğal yaşam alanında açılan yeni bakımevimizde de bugüne kadar 750 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdik. İlçe belediyelerimizin yaptığı kısırlaştırmalarla birlikte bu sayı her geçen gün artıyor. Şu ana kadar 110 hayvanın da sahiplendirilmesini sağladık." diye konuştu.

Sahiplendirmenin önemine dikkati çeken Ünlüce, belediye imkanlarıyla en iyi koşulların sağlanmaya çalışıldığını ancak bir ev ortamının yerini tutmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Ünlüce, sahiplendirme sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de belediye başkanı olarak 2 köpek sahiplendim ve onların bakımını üstlendim. Gerçekten sahiplendikten sonra da gördüm ki o aramızda kurulan bağ müthiş bir bağ. Buradaki hayvanlara en iyi koşullarda bakmaya çalışıyoruz. Gerçekten ülkenin en iyi tesislerinden birini hayata geçirdik. Bunun gururunu yaşıyorum."

Ünlüce, sahiplendirme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan "Espati Platformu" internet sitesinin kısa süre içinde hizmete alınacağını belirterek, platformda sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların yaş, cinsiyet ve kısırlaştırma bilgileri gibi detayların yer alacağını sözlerine ekledi.