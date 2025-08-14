Eskişehir'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangının rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3 fabrikaya sıçradığı öğrenildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kanlıpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tesisten yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, biri palet fabrikası olmak üzere 3 fabrikaya daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan müdahalenin yanı sıra helikopterle de havadan destek verildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
