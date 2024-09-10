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Eskişehir'deki Bir Evde Biriktirilen Atıklar Temizlendi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evde biriken atıklar, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Evden çıkartılan çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtların ardından genel temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evde biriktirilen atıklar belediye ekiplerince temizlendi.

Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir evde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bahse konu yere giden Odunpazarı Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğüne bağlı ekip, biriktirilen çöpleri dışarı taşıdı.

Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıttan oluşan atıkların evden çıkartılmasının ardından ekipler, genel temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Belediye Güncel Çevre Yaşam

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