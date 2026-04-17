Eskişehir'de barlar sokağındaki bıçaklı kavgaya ilişkin 10 gözaltı

Eskişehir'de barlar sokağında meydana gelen kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR barların bulunduğu sokakta iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece 23.00 sıralarında barların bulunduğu Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbedede Mustafa F. G. bıçakla 4 yerinden yaralanırken, 4 kişi de darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mustafa F.G. ile darp sonucu yaralanan Ercan G., Erhan Y., Şehmus T. ve Emin Ç. ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olaya ilişkin başlatılan araştırmada, 10 kişinin kavgaya karıştığı belirlendi. Savcılık talimatıyla şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
