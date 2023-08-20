Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 5 bin 783 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 2 tabanca, 98 gram metamfetamin ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulamada, 90 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 8 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 517 araç kontrol edilirken, 34 sürücüye toplam 157 bin 683 lira idari ceza uygulandı.