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Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı
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Eskişehir-Kütahya kara yolunda bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu Kümbet kavşağı yakınlarında meydana geldi. Cemal Yıldırım'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada, yan yatan otobüsteki 24 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün camları kırılarak çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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