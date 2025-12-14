Eskişehir'de sis etkili oldu

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Eskişehir-Ankara kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.