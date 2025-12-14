Eskişehir'de sis etkili oldu
Eskişehir'in kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri kontrollü ilerlerken, polis ekipleri trafik güvenliği için önlemler aldı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.
Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Eskişehir-Ankara kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel