Eskişehir'de "Yeşilay Bahar Fest" başladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen "Yeşilay Bahar Fest", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Amfi Tiyatro (HAMER) alanında başladı.

"Sana En Çok Bağımsızlık Yakışıyor" sloganıyla gerçekleştirilen festival, sanat, spor ve kültür atölyeleriyle ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalin açılış gününde İl Jandarma Atlı Birliği ile motosiklet gruplarının katılımıyla "Festival Turu" düzenlendi.

Ziyaretçiler gün boyu süren ahşap boyama, seramik, lületaşı ve ebru atölyelerinde el becerilerini sergilerken, okçuluk, mini golf, badminton ve matrak gibi geleneksel ve modern spor dallarında yarışma fırsatı buldu.

Festival kapsamında ayrıca alkol simülasyonu ve VR etkinlikleriyle bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, AA muhabirine, festivalin ilkinin ekim ayında Anadolu Üniversitesi'nde düzenlendiğini söyledi.

Bahar festivalini ESOGÜ'de gerçekleştirdiklerini belirten Dökmeci, "Hava bir nebze serin de olsa katılım çok iyi. 2 gün boyunca burada sanat ve sporun hayatımızdaki önemine, bağımlılıklardan bizi ne kadar uzak tuttuğuna yönelik atölyeler yapacağız." dedi.

Festival alanında kısa sürede yoğun etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade eden Dökmeci, 6 Mayıs'a kadar sürecek festivale tüm öğrencileri beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
