Eskişehir'de yılbaşı coşkusu

ESKİŞEHİR'de trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, yeni yıla coşkuyla girdi.

Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi toplandı. Işıl ışıl süslenen caddede sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde coşkuyla 2026'ya 'merhaba' dedi. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını alkış ve tezahüratlarla kutladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki 750 kameralı mobese merkezi kutlamaları anlık olarak takip etti. Eskişehir'de yılbaşında yaklaşık 2 bin güvenlik personeli görev yaptı.