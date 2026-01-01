Haberler

Eskişehir'de yılbaşı coşkusu

Eskişehir'de yılbaşı coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de, trafiğe kapalı İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, yeni yıla coşkuyla girdi. 2026'ya merhaba derken caddede alkış ve tezahüratlarla kutlama yapıldı.

ESKİŞEHİR'de trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, yeni yıla coşkuyla girdi.

Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi toplandı. Işıl ışıl süslenen caddede sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde coşkuyla 2026'ya 'merhaba' dedi. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını alkış ve tezahüratlarla kutladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki 750 kameralı mobese merkezi kutlamaları anlık olarak takip etti. Eskişehir'de yılbaşında yaklaşık 2 bin güvenlik personeli görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır

Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı