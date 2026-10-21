Eskişehir'de yeni bakım personeline mentörlük programı yapıldı

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Eskişehir'de göreve yeni başlayan bakım personeline yönelik "Mentörlük ve Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İl Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programda, bağlı kuruluşlarda görev yapan deneyimli meslek elemanları, bilgi ve tecrübelerini göreve yeni başlayan personelle paylaştı.

İl Müdürü Orhan Bayrak'ın katılımıyla gerçekleşen çalışmayla personelin mesleki gelişiminin desteklenmesi, kurum kültürüne uyum sürecinin hızlandırılması ve bakım ile sosyal hizmetlerin niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Programda, hizmet kalitesinin geliştirilmesinde tecrübe paylaşımı ve kurum içi dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA