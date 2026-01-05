Haberler

Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobiliyle çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olan sürücü M.D. tutuklandı. Kaza, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya otomobil çarpması sonucu gerçekleşti. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobiliyle çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Tramvay hattının da geçtiği yolda yayalara çarpan otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün bölgede başka bir araçla yarıştığını, bu aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiğini tespit etti.

Kazanın ardından sürücü M.D'nin, otomobilini yol kenarında bırakarak başka bir araçla bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Polisin teknik takip sonucu Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde bir evde olduğu tespit edilen sürücü M.D, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.

Kazada M.D'nin kullandığı otomobilde bulunan F.D, E.D ve V.Ş. ile diğer araçtaki S.A. ve M.C.A. gözaltına alındı.

Zanlılardan F.D, E.D. ve V.Ş. ile diğer araçtaki S.A. ve M.C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sürücü M.D. ise polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.D, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

