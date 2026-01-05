Eskişehir'de otomobil yayaların arasına daldı: 3 öldü

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI; 6 GÖZALTI

Eskişehir'de çaptığı 3 yayanın ölümüne yol açan otomobil sürücüsünün Muhammed D. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada kendi aracını bırakıp 3 arkadaşıyla birlikte başka bir araca binerek kaçtığı belirlenen Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde bir evde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

YARIŞ YAPMIŞLAR

Yapılan incelemede başka bir araçla yarış yaptığı tespit edilen Muhammed D.'nin, diğer aracı geçebilmek için tramvay yoluna girdiği ve yaya Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ile Samiye Saygı'ya (21) çarparak ölümüne neden olduğu belirlendi. Muhammed D.'nin yanı sıra yanında bulunan arkadaşları Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.