Haberler

Eskişehir'de 'yan baktın' kavgası; 1 ölü 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESKİŞEHİR'de iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Can Deneklisoy (25) hayatını kaybetti, Muhammet B. (26) ise göğsünden yaralandı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'nde meydana geldi. Karşılaşan iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden ve bacağından bıçaklanan Mehmet Can Deneklisoy yere yığılırken, vücudunun üst bölgesinden yaralanan Muhammet B. ise koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet Can Deneklisoy'un hayatını kaybettiği belirledi. Mehmet Can Deneklisoy'un cenazesi savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaralı olarak kaçan Muhammet B.'yi yakalandı. Ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Muhammet B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle E.T. (25) Y.C.T. (23) ve A.A.Y.'yi (23) gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

