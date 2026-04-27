Eskişehir'de 'yan baktın' kavgası; 1 ölü 1 yaralı

ESKİŞEHİR'de iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Can Deneklisoy (25) hayatını kaybetti, Muhammet B. (26) ise göğsünden yaralandı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'nde meydana geldi. Karşılaşan iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden ve bacağından bıçaklanan Mehmet Can Deneklisoy yere yığılırken, vücudunun üst bölgesinden yaralanan Muhammet B. ise koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet Can Deneklisoy'un hayatını kaybettiği belirledi. Mehmet Can Deneklisoy'un cenazesi savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaralı olarak kaçan Muhammet B.'yi yakalandı. Ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Muhammet B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle E.T. (25) Y.C.T. (23) ve A.A.Y.'yi (23) gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

