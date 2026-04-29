Eskişehir'de 'Yan Bakma' Kavgası: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

ESKİŞEHİR'de iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan ve Mehmet Can Deneklisoy'un öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Şubat'ta saat 03.00 sıralarında, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden ve bacağından bıçaklanan Mehmet Can Deneklisoy hayatını kaybederken, vücudunun üst bölgesinden yaralanan Muhammet B. ise hastanede tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin başlattığı incelemede kavgaya karıştığı tespit edilen E.T. (25), Y.C.T. (23) ve A.A.Y. (23) yakalanıp gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
