Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan 56 yaşındaki Şükrü Akkaya'nın evinin önünde hareketsiz halde bulunması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinin önünde ölü bulundu.

Şarkiye Mahallesi Zarfçılar Sokak'ta iki katlı evin zemin katında tek başına yaşayan Şükrü Akkaya'nın (56) sabah saatlerinde evinin önünde hareketsiz yattığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalede Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Akkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
